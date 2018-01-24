Минкомсвязи отказалось от идеи вводить "закон Яровой" в регионах РФ поэтапно

Минкомсвязи РФ предложило правительству вводить действие так называемого "закона Яровой" в части хранения абонентского трафика одномоментно по всей стране, а объемы трафика и сроки его хранения увеличивать поэтапно.

Ранее в министерстве говорили, что одномоментно начать хранение трафика операторами во всех регионах достаточно проблематично. Как сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров на полях форума в Давосе, речь о поэтапном вводе закона в регионах не идет. "Равномерно по всей стране", - отметил министр, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Министерство связей и массовых коммуникаций РФ отказалось от требования рассчитывать объём хранилищ данных пользователей для исполнения "закона Яровой", исходя из монтированной ёмкости сетей операторов.

Напомним, согласно данному закону, принятому Советом Федерации в июне 2016 года и подписанному президентом России Владимиром Путиным в июле того же года, интернет-компании обязаны хранить информацию о фактах приёма и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, компании должны будут хранить до шести месяцев.