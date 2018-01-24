В ПАСЕ призвали Москву прекратить "военную поддержку Донбасса"

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине".

В ПАСЕ призвали Россию прекратить "финансовую и военную поддержку" ДНР и ЛНР. Автором документа выступил литовский парламентарий Игидиус Варейкис.

В резолюции также говорится о том, что российские власти должны прекратить признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

В документе также содержится призыв освободить всех захваченных лиц, уважая их права и свободы. В организации также высказалась за обеспечение "беспрепятственного доступа в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственных организаций по защите прав человека".

В принятой резолюции отмечается, что на Украине сложилась сложная гуманитарная ситуация в результате войны на востоке страны и присоединения Крыма к России. По данным ПАСЕ, более 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Согласно документу, вооруженный конфликт на Украине унес жизни более 10 тыс. человек, число раненых превысило 24 тыс., более 1,6 млн человек являются внутренне перемещенными лицами и почти полмиллиона просят убежища в других странах, большая часть из них — в России.

В резолюции предлагается созвать конференцию по Украине с тем, чтобы собрать средства на гуманитарную помощь и разработку стратегий координаций работы на этом направлении.

Также ПАСЕ призвала Банк развития Совета Европы разработать доступные кредитные программы для поддержки жилищных проектов для уязвимых украинцев, в том числе временно перемещенных лиц, сообщает РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, в начале ноября генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе зашел в тупик. Ранее об этом же предупреждал первый заместитель руководителя миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.