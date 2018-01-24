Эрдоган и Путин обсудили операцию "Оливковая ветвь" в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили последние события в Сирии, в том числе операцию "Оливковая ветвь", которую Анкара проводит против курдских Отрядов народной самообороны в Африне.

По сообщению Кремля, стороны акцентировали важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии.

Также президенты обсудили окончание подготовки к предстоящему в Сочи конгрессу сирийского национального диалога.

Кроме того, Путин и Эрдоган констатировали положительную динамику развития российско-турецких отношений в самых различных сферах.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 20 января Турция начала против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь". По сообщению Анкары, ее действия направлены исключительно против террористов. Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".