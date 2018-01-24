Эрдоган и Путин обсудили операцию "Оливковая ветвь" в Сирии

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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;
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Новости
24.01.2018 00:51 Мск (02:51 Екб)
политика | В России | За рубежом
Эрдоган и Путин обсудили операцию "Оливковая ветвь" в Сирии
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Владимир Путин, телефонный разговор (2017) | Фото:http://www.kremlin.ru

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили последние события в Сирии, в том числе операцию "Оливковая ветвь", которую Анкара проводит против курдских Отрядов народной самообороны в Африне.
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По сообщению Кремля, стороны акцентировали важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии.

Также президенты обсудили окончание подготовки к предстоящему в Сочи конгрессу сирийского национального диалога.

Кроме того, Путин и Эрдоган констатировали положительную динамику развития российско-турецких отношений в самых различных сферах.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 20 января Турция начала против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь". По сообщению Анкары, ее действия направлены исключительно против террористов. Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".

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24.01.2018 00:51 Мск | Денис Линов
02:51 Екб


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Эрдоган и Путин обсудили операцию "Оливковая ветвь" в Сирии
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