Платите за "вчерашний снег". Перед выборами президента уральцам сделали "подарок" - доначислили коммуналку за 2014 год

В Екатеринбурге жителям многоквартирных домов в микрорайоне ЖБИ в квитанциях об оплате тепла, пришедших в декабре 2017 г., добавили "долг" за 2014 г.

Как рассказал Накануне.RU один из жильцов дома по адресу Сыромолотова, 7, в декабре к текущему платежу ему добавили долг за тепло трехлетней давности в размере 3 тыс. руб., не объяснив причины появления этой суммы.

Жители микрорайона ЖБИ, чьи многоквартирники обслуживает управляющая компания (УК) "Радомир-Инвест", после такого "сюрприза" стали массово писать заявления в департамент жилищного и строительного надзора (Госжилнадзор) Свердловской области. Доначисление коммуналки происходит в преддверии выборов президента, особенно неприятно жильцов удивило то, что платежки с завышенными цифрами стали поступать после обещаний Владимира Путина "списать долги" россиянам. Надо ли говорить, что больше всех такой "бонус" от УК перед Новым годом "обрадовал" пенсионеров.

Начальник отдела контроля порядка предоставления коммунальных услуг Госжилнадзора Ирина Ступникова пояснила Накануне.RU, что сверки по теплу идут годами, и некоторые управляющие организации, действительно, сделали перерасчет за тепло в конце прошлого года, не подтвердив свои действия в Госжилнадзоре. Впрочем, если бы УК и уведомили надзорный орган, ничего бы не изменилось.

"Жильцы почему-то не ходят в управляющие компании, а сразу обращаются к нам. В результате департаментом проведено более сотни проверок. Но наши требования о невозможности перерасчета не были приняты УК, кроме того, позицию департамента в этом вопросе не поддержали ни мировые судьи, ни арбитраж. Потому что по Жилищному кодексу, который является основополагающим, весь объем потребленного коммунального ресурса, зафиксированный прибором учета, должен быть оплачен. Поэтому с нашей стороны можно делать все, что угодно, но мы не волшебники", - рассказала Накануне.RU Ступникова.

Следует пояснить, что, согласно ранее действовавшему постановлению правительства РФ №307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", размер платы за отопление в помещениях, не оборудованных распределителями, определяется исходя из общей площади жилых и отапливаемых нежилых помещений и нормативов потребления тепловой энергии. То есть жильцы платили по нормативу. А с 2014 г., по одноименному постановлению, но уже под номером 354, тепло оплачивается по фактическому потреблению - не по нормативу, а на основании показаний общедомовых счетчиков тепла (индивидуальные пока - редкое исключение). Ряд УК, сделав сверку между нормативными данными 2014 г. и фактическими - за трехлетний период - просто доначислили суммы.

Руководитель УК "Радомир-Инвест" Евгений Тиунов объяснил нестыковки действиями прежнего руководства "управляшки".

"По существующему на тот период законодательству [2014 г.] расчет платы за отопление производился ежемесячно по нормативным показателям, а в конце года делалась корректировка за весь отопительный период. Нужно понимать, что корректировка стоимости услуги могла проводиться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, когда прибор учета тепловой энергии потребил меньше или больше установленного норматива соответственно. В свое время такие корректировки прошли все дома, но по ряду адресов она не была проведена с 2014 г. По какой причине прежнее руководство УК этого не сделало, сказать сложно, пришлось сделать нам, закон этого не запрещает. Счета выставлены в соответствии с показателями приборов учета, то есть количеством тепла, которое израсходовали жилые дома", - заявил он Накануне.RU.

Казалось бы, граждане все же могут поставить под сомнение позицию управляющих организаций, обратившись в суд. Ведь прежний порядок начислений за потребление тепла, действовавший до 2014 г. по постановлению № 307, утратил силу. А вопрос о том, возможно или нет доначисление с 2014г., в постановлении № 354 не прописан.

Но, как пояснил Накануне.RU юрист Евгений Осинцев, отношения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг носят гражданско-правовой характер, а, значит, на них распространяется общий срок исковой давности - три года. Следовательно, действия управляющей компании, которая осуществила перерасчет и добавила задолженность за 2014-2017 гг. в квитанцию об оплате коммунальных услуг, являются правомерными.

"Хотелось бы добавить, что с 1 января 2017 г. вступил в силу новый порядок начисления платы за коммунальные услуги и содержание жилья в домах, находящихся в управлении УК и ТСЖ, - уточнил Осинцев. - Теперь в составе платы за содержание жилья собственники и наниматели жилых помещений вносят плату за холодное и горячее водоснабжение, электрическую энергию, которые используются на содержание общего имущества дома. Показания общедомовых приборов учета используются при расчетах управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями. Правило следующее: если фактическое потребление ресурсов превышает нормативное, то затраты по оплате "сверхнормативного" объема ресурса возлагаются на исполнителя услуг, то есть, на жильцов".

Напомним, что это не единственный сюрприз, который екатеринбуржцам преподнесли в преддверии выборов президента. Ранее жильцов многоквартирников обязали платить за дворовое освещение, при этом, там, где этот вопрос не урегулирован, оно просто-напросто отключено.