30, 50, 100 тысяч рублей в сутки: во сколько иностранцам обойдется проживание в городах ЧМ

Жители российских городов, принимающих этим летом этапы Чемпионата мира по футболу, решили существенно обогатиться за счет приезжих иностранцев. Стоимость аренды квартир в Екатеринбурге, Волгограде, Сочи, Саранске и других городах ЧМ достигает 70-100 тыс. руб. за сутки. И это за ночлег отнюдь не в элитном жилье с дизайнерским ремонтом, а в обыкновенных "однушках" и "двушках" с интерьером "на любителя". Накануне.RU изучило предложения арендодателей и выбрало наиболее шокирующие из них.

Матчи Чемпионата мира пройдут в 11 российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Сочи – с 14 июня — 15 июля 2018 г.

Цены на жилье в дни мундиаля варьируются от привычных 1,5 тыс. за сутки до шокирующих 30-50 и даже 100 тыс. При этом владельцы квартир считают стоимость "вполне адекватной".

Примечательно, что самые дорогие предложения – на официальном сайте по аренде квартир на ЧМ, который с главной страницы призывает "успевать забронировать жилье и автомобиль на Чемпионат мира по футболу".

Первым, что видит болельщик после баннера "Не переплачивай на ЧМ! Выгодная аренда квартир и апартаментов", это предложения за 20-50 тыс. руб. в сутки. Очевидно, портал рассчитан на иностранных гостей: ссылка на него "выскакивает" первой по запросу, введенному на английском языке.

Итак, что приезжим болельщикам предлагают арендодатели квартир в Екатеринбурге, Волгограде, Саранске и других городах ЧМ?

Трех-комнатная квартира в Нижнем Новгороде. 35 тыс. руб. в сутки

"Однушка" на двух человек в Волгограде за 50 тыс. руб. в сутки

"Двушка" за 50 тыс. в Екатеринбурге.

Чем оправдана стоимость квартиры, которая находится в 6 км от Центрального стадиона, собственник не поясняет, но подчеркивает, что до места проведения мундиаля ходит прямой автобус (но не уточняет, что идет он туда около часа). Правда, за какие-то 100 долларов в час хозяин готов подвести гостей на своем "Форде".

Трехкомнатная квартира в Екатеринбурге за 50 тыс. руб. в сутки. Находится в паре остановок до Центрального стадиона.

Хозяева двухкомнатной квартиры в Нижнем Новгороде выставили ее по цене 500 тыс. руб. за 20 дней.

Квартира в Калининграде за 40 тыс. в сутки. Находится в 7 км до стадиона, хозяева готовы подвозить "до матча и обратно" на личном транспорте.

"Двушка" в Самаре за 30 тыс. руб. в сутки в 5 минутах от стадиона

Лидером по заоблачным ценникам среди городов, принимающих ЧМ, стала даже не Москва и не Санкт-Петербург. А Саранск.

Такую квартиру в 10 минутах до стадиона сдают за 80 тыс. руб. в сутки.

"Фото реальные, комиссии нет", - уточняет собственник.

Квартира в Саранске за 70 тыс. в сутки

"Все на сутки сдают, считается, что это адекватная цена", - ответил на вопрос корреспондента Накануне.RU о сроке сдачи собственник одной из квартир в Саранске.

"Двушка" за 60 тыс. руб. в сутки

Помимо проживания и уборки, некоторые арендодатели предлагают дополнительные услуги и бонусы: встречу в аэропорту, трансфер до стадиона, трехразовое питание.

Заоблачные цены на аренду недвижимости в городах, принимающих ЧМ, говорят о завышенных ожиданиях собственников квартир. Будут ли такие предложения востребованы - большой вопрос, считает руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

"Такое повышение не вполне адекватно, но у собственников есть право назначать любую цену за свою квартиру. Другой вопрос, будет ли спрос по такой цене на данную недвижимость. Что касается Екатеринбурга, то здесь основной объем предложений находится в разумных ценовых рамках. Есть отдельные предложения, которые выделяются размером арендных платежей. У нас в городе рынок аренды жилья достаточно развитый, конкурентный, большой объем квартир на рынке присутствует. Более того, ближе к чемпионату объем предложений еще может вырасти. Поэтому, что касается Екатеринбурга, тут пока проблем нет. Что касается других городов, где объем предложений гораздо меньше, там могут возникнуть какие-то сложности. Но пока время есть и, мне кажется, этот вопрос будет решен", - сообщил Михаил Хорьков Накануне.RU.

Отметим, что стоимость проживания на время ЧМ подняли и отельеры, правда их деятельность, в отличие от частников, контролирует Роспотребнадзор.

Предложения в Екатеринбурге, действительно, заметно разнятся по цене

В отличие от Саранска

Напомним, что Правительство установило максимальную стоимость гостиничного обслуживания в городах проведения Чемпионата: максимальные цены за ночь в различных категориях номеров приведены в постановлении от 10 февраля 2016 г. Со вчерашнего дня Роспотребнадзор открыл всероссийскую "горячую линию" по вопросу завышения цен на гостиничные услуги, которая будет работать до окончания ЧМ.

Одновременно с этим Ростуризм опубликовал список российских гостиниц, которые завышают цены на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г. Туда вошла 41 гостиница в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве.