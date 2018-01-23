МОК: Невключение в список приглашенных на ОИ не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила

Неприглашение российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в этом году не обязательно связано с нарушениями антидопинговых правил, об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на главу Независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон.

Фурнейрон отметила, что хочет видеть на Олимпиаде лишь тех россиян, которые будут чисты с точки зрения допинговых правил.

"Мы хотели бы быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены", - добавила Фурнейрон.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее Олимпийский комитет России подтвердил, что такие спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов, отсутствуют в списке приглашенных участников Олимпиады-2018. При этом атлеты никогда не были замешаны в каких-либо допинговых скандалах.