Операция «покраска» рассмотрена судом Нижнего Тагила

На корпорации "Уралвагонзавод" идёт стабильная работа по всем направлениям, в том числе – в судах, передает корреспондент Накануне.RU . Судебные заседания по искам независимого профсоюза «Солидарность» происходят почти в ежедневном режиме.

Во вторник в Дзержинском районном суде города Нижнего Тагила состоялось очередное за два дня предварительное судебное слушание гражданского дела по иску к корпорации УВЗ в интересах двух маляров участка цеха 360.

В солидарность с ними выступила сама «Солидарность» и потребовала от "Уралвагонзавода" признать пересмотренные нормы труда и расценки на операции «покраска» необоснованными и обязать завод произвести перерасчет заработной платы с января по декабрь 2017 года каждому из двух работников.

Представитель УВЗ, в свою очередь, на слушании выступил с ходатайством. Как рассказали Накануне.RU в корпорации, его суть в простой просьбе - приостановить производство данного дела.

Поскольку в другом деле судом будут установлены юридически значимые обстоятельства необходимые для правильного и законного рассмотрения и разрешения дела судом. Кстати, ходатайство основано на нормах КЗОТ, поэтому остаётся только гадать, как этого могли не знать в «Солидарности»…

Интересно отметить, что, как рассказали Накануне.RU участники слушания ,после того, как судья удалилась для принятия решения, председатель профсоюза «Солидарность» собрал вещи, подошел к своим «подзащитным», дал краткие наставления и удалился из зала суда. На оглашении решения господин Димитров не присутствовал. Поэтому комментария от него из зала суда нет.

В итоге суд определил: приостановить производство по рассматриваемому гражданскому делу.

Любопытно понять - каковы истинные мотивы НПС «Солидарность» в инициации судебных процессов. Пока каких-то достижений в пользу работников не заметно. А вот то, что сотрудники корпорации вынуждены многократно проходить сложные судебные процедуры, отвлекаться от работы, от повседневных дел - очевидно. При этом должным образом не изучена необходимая для защиты их прав нормативная база.

Зато количество исков к известному на весь мир предприятию, безусловно, увеличивает упоминаемость и создаёт известность и «Солидарности».

Будет ли какой-то действенный итог "солидарных" сутяжничеств - станет ясно по итогам судебных разбирательств.