В США считают, что Владимир Путин стремится восстановить величие России

Директор ЦРУ США Майк Помпео сделал странное заявление - он считает, что президент России Владимир Путин пытается восстановить былое величие России, об этом пишет РИА "Новости".

По мнению Помпео, глава российского государства считает большой неудачей развал СССР.

"Мы думаем, что Путин хочет вернуть бывший Советский Союз к славе и величию. Он просыпается с этой мыслью. Вторая его мысль - это переизбрание на очередной президентский срок", - объяснил глава ЦРУ.

Однако Помпео не уточнил, откуда ему известна информация о предполагаемых мыслях российского лидера.