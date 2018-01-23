В США считают, что Владимир Путин стремится восстановить величие России

Директор ЦРУ США Майк Помпео сделал странное заявление - он считает, что президент России Владимир Путин пытается восстановить былое величие России, об этом пишет РИА "Новости".
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По мнению Помпео, глава российского государства считает большой неудачей развал СССР.
"Мы думаем, что Путин хочет вернуть бывший Советский Союз к славе и величию. Он просыпается с этой мыслью. Вторая его мысль - это переизбрание на очередной президентский срок", - объяснил глава ЦРУ.
Однако Помпео не уточнил, откуда ему известна информация о предполагаемых мыслях российского лидера.