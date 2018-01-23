Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у британской комедии "Смерть Сталина"

Министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина".

Премьера фильма в России была намечена на 25 января. Ранее юристы Минкульта попросили Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у фильма.

Основанием для отзыва стал подпункт "д" пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством РФ. Он гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае "выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации". Прокатчик обязан после получения отзыва в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.

Фильм "Смерть Сталина" - сатирическая комедия Армандо Яннуччи - был представлен ранее на кинофестивале в Торонто. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В главных ролях - Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленкои другие.

Отметим, в сентябре в Кремле выразили уверенность, что Минкульт ответственно отнесется к прокату фильма "Смерть Сталина".