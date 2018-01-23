В Заводоуковске задержаны грабители храма

21 января в городе Заводоуковске Тюменской области были задержаны двое грабителей Свято-Георгиевского храма. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.
Выезд на место происшествия наряда группы задержания был совершён после поступления сигнала "тревога" с охраняемого объекта на пульт централизованного наблюдения.
По прибытии выяснилось, что на кнопка вызова была нажата работниками храма после того, как двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, ворвались в здание, взломали ящик для пожертвования и открыто похитили денежные средства.
Преступники, оказавшиеся неработающими местными жителями, моментально были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.