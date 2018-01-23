ФТС России и "Фольксваген Груп Рус" подписали соглашение о взаимодействии

Сегодня, 23 января, глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин, генеральный директор и финансовый директор ООО "Фольксваген Груп Рус" Маркус Озегович и Патрик Майер подписали Соглашение о взаимодействии с целью поддержки экспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФТС.

Подписанный документ направлен на реализацию таможенных процедур, связанных с экспортом автомобилей, собранных в РФ. Предполагается освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин на используемые при их производстве компоненты.

Отмечается, что выполнение данного соглашения позволит повысить эффективность сотрудничества между таможенными органами и компанией-автопроизводителем, а также обеспечит упрощение взаимного информационного обмена.

Кроме того, как подчеркнули в ФТС, подписание данного соглашения — это первый шаг к реализации Стратегии развития экспорта продукции автомобильной промышленности в России на период до 2025 года.

Комплекс мер предполагает повышение заинтересованности компаний, готовых осуществлять на территории РФ сборку автомобилей на экспорт.