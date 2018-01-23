Замгенсека НАТО прокомментировала операцию Турции в Африне

Турция вправе защищать свою безопасность, но при операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне ответ должен быть пропорционален угрозам, заявила заместитель генсека Североатлантического альянса (НАТО) Роуз Гетемюллер.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 января Турция начала против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь". По сообщению Анкары, её действия направлены исключительно против террористов.

Вчера стало известно, что турецкими ВВС были поражены более 170 целей в Африне.

Ранее сегодня министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Анкару проявить сдержанность в отношении сирийских курдов.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал NTV, Гетемюллер подчеркнула, что Турция больше всех стран "столкнулась с террористической угрозой на своих границах" и ведёт с ней борьбу.

"В отношении курдских вооружённых формирований (в Сирии) есть законные основания для беспокойства, — сказала замгенсека НАТО. — Однако необходимо выдерживать баланс между угрозами и ответом на них", — сказала Гетемюллер в эфире телеканала NTV, отвечая на вопрос об отношении НАТО к операции ВС Турции в Африне.

Она добавила, что генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг находится в постоянном контакте с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и выражает удовлетворение.