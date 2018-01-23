ПАСЕ приняла резолюцию о защите региональных языков и рекомендовала воздержаться от языковых квот

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла во вторник резолюцию "Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе". Украина была упомянута в пояснительной записке докладчика - депутата от Венгрии Розы Гоффманн.

Она отметила, что новый украинский закон об образовании трактует язык, на котором говорят национальные меньшинства, как иностранный. Только некоторые предметы могут преподаваться на официальных языках ЕС.

"Такое решение не учитывает языки меньшинств, которые не являются официальными языками Европейского Союза. Я твердо верю, что при принятии нового законодательства страна не выполнила свои международные обязательства и стандарты Совета Европы", - прописала Гоффманн.

В самой резолюции рекомендуется "во всех возможных случаях обеспечить языкам нацменьшинств статус второго официального языка в тех регионах, где такие языки традиционно используются, с учетом конкретных условий и исторических традиций, характерных для каждого региона".

Рекомендовано обеспечить возможность обучения на региональном языке или языке меньшинства на протяжении всего периода обучения. Также ПАСЕ рекомендовало "воздерживаться от применения ограничительных правовых и политических мер, таких как обязательства по субтитрованию/переводу и обязательные квоты для программ на официальном языке".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Украина ввела языковые квоты на радио и телевидении. В октябре одну из радиостанций оштрафовали за то, что в ее эфире было 23% украинских песен вместо положенных 25%.