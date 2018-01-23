Мэттис призвал Турцию к сдержанности в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Анкару проявить сдержанность в отношении курдов в Сирии.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 января Турция начала против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь". По сообщению Анкары, её действия направлены исключительно против террористов.

Вчера стало известно, что турецкими ВВС были поражены более 170 целей в Африне.

Как сообщает агентство "Франс Пресс", Мэттис призвал Анкару к сдержанности в военных действиях и риторике.

"Насилие в Африне подрывает относительную стабильность в этом районе и отвлекает от усилий международного сообщества разбить ИГ (террористическая группировка, запрещённая в РФ, — прим.)", — передаёт "РИА Новости" его слова, сказанные в Джакарте.