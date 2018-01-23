Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке"

Российский фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева номинирован на премию "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке". Об этом было объявлено на церемонии Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее российская кинолента вошла в шорт-лист на соискание премии "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке".

За премию "Оскар" в этой номинации также поборются чилийская кинолента "Фантастическая женщина", ливанский фильм "Оскорбление", лауреат последнего Каннского кинофестиваля шведский "Квадрат" и победитель Берлинале венгерский фильм "О душе и теле".

Как сообщало Накануне.RU, премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "На пределе" производства Германии и Франции. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", также представленный в этой номинации, в итоге остался без этой награды.