Глава американской разведки заявил о способности КНДР атаковать США

Пхеньян уже через "пару месяцев" будет иметь возможность для нанесения ракетного удара по Америке, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео. в эфире телеканала CBS.

"Это правда. Я надеюсь, что смогу сказать это и через год", — передаёт РБК его слова, сказанные после того, как ведущая программы напомнила, что аналогичное высказывание прозвучало от главы американской разведки несколько месяцев назад. Помпео подчеркнул, что Вашингтон "прилагает все усилия" для продления этих сроков.

Кроме того, он отметил, что "точного характера происходящего" на Корейском полуострове никогда не удастся узнать, в частности, когда Пхеньян собирается атаковать США.

"Но основной риск, который необходимо учитывать властям, заключается в том, что северокорейская программа по ядерному оружию продолжает расширяться, развиваться, — подчеркнул глава ЦРУ. — Она становится более мощной, более способной и надежной".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября 2017 года, после очередного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР.

22 декабря Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи. Новые ограничения касаются поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки, также документ требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие санкции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжёлой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских

Напомним также, что, по данным американских экспертов, оценивших ядерный арсенал КНДР, Пхеньян может обладать 20-ю готовыми к применению ядерными зарядами. При этом у КНДР достаточно ресурсов, чтобы изготовить ещё до 60 боеголовок.