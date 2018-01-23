В ФХР подтвердили, что пятеро хоккеистов российской сборной не получили приглашение на Игры-2018

Пятеро хоккеистов национальной сборной не допущены до Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации хоккея России.

"На сегодняшний день не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников", - подтвердили в ФХР.

Представители МОК передали 22 января в ОКР решение исполкома МОК о тех хоккеистах, которые приглашены к участию в Играх в Корее.

В Федерации хоккея России разъяснили, что указанные пять хоккеистов не отстранены от участия в спортивных соревнованиях, но на настоящий момент они не получили приглашения.

"При этом МОК особо подчеркнул, что указанные хоккеисты не являются виновными в нарушении антидопинговых правил. Для приглашения на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов. В настоящий момент ФХР запрашивает у МОК информацию о причинах отказа в приглашении указанных спортсменов", - говорится в сообщении Федерации.

Отмечается, что окончательный состав национальной сборной России на Олимпиаду в Пхенчхан из 25 человек будет объявлен 25 января.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Олимпийский комитет России подтвердил, что такие спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов, отсутствуют в списке приглашенных участников Олимпиады-2018.