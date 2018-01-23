Совет ЕС исключил восемь стран из "чёрного списка" налоговых убежищ

Совет Евросоюза (ЕС) исключил восемь юрисдикций из ранее согласованного списка стран-"налоговых гаваней", не сотрудничающих с властями ЕС по вопросу оздоровления налогообложения.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на распространённое сегодня в Брюсселе коммюнике пресс-службы Совета, в отдельную категорию юрисдикций, подлежащих тесному мониторингу, переходят Барбадос, Гренада, Макао, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Республика Корея и Тунис.

Исключение этих стран из списка объясняется экспертной оценкой обязательств, взятых ими для устранения выявленных Евросоюзом недостатков.

"В каждом случае обязательства были подкреплены письмами, подписанными на высоком политическом уровне", — отмечается в документе.

При этом, как отметил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, эти страны пока остаются в "сером списке".

"Это означает, что они должны выполнить свои обязательства по требуемым реформам, — подчеркнул он. — В противном случае они рискуют снова вернуться в "чёрный список".