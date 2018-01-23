Совет ЕС исключил восемь стран из "чёрного списка" налоговых убежищ

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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;
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Новости
23.01.2018 17:50 Мск (19:50 Екб)
экономика | За рубежом
Совет ЕС исключил восемь стран из "чёрного списка" налоговых убежищ
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(2004) |

Совет Евросоюза (ЕС) исключил восемь юрисдикций из ранее согласованного списка стран-"налоговых гаваней", не сотрудничающих с властями ЕС по вопросу оздоровления налогообложения.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на распространённое сегодня в Брюсселе коммюнике пресс-службы Совета, в отдельную категорию юрисдикций, подлежащих тесному мониторингу, переходят Барбадос, Гренада, Макао, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Республика Корея и Тунис.

Исключение этих стран из списка объясняется экспертной оценкой обязательств, взятых ими для устранения выявленных Евросоюзом недостатков.

"В каждом случае обязательства были подкреплены письмами, подписанными на высоком политическом уровне", — отмечается в документе.

При этом, как отметил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, эти страны пока остаются в "сером списке".

"Это означает, что они должны выполнить свои обязательства по требуемым реформам, — подчеркнул он. — В противном случае они рискуют снова вернуться в "чёрный список".

Другие новости по темам: Совет ЕС, Евросоюз, Еврокомиссия, налоги, налоговые убежища, налоговые гавани, налогообложение
23.01.2018 17:50 Мск | Бельгия | информационная служба Накануне.RU
19:50 Екб


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Совет ЕС исключил восемь стран из "чёрного списка" налоговых убежищ
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