Директор кадетской школы в подмосковных Люберцах уволена после массового отравления воспитанников

В Люберцах уволена директор кадетской школы после массового отравления воспитанников. Об этом сообщила начальник управления образования администрации городского округа Люберцы Виктория Бунтина, передает "Интерфакс".

В настоящее время обязанности директора исполняет заместитель директора по безопасности. В организации образовательного процесса детей помогают сотрудники управления образования администрации округа.

Новый директор будет определен путем конкурсного отбора.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Следственный комитетвозбудил уголовное дело после массового отравления кадетов в Люберцах.

Напомним, 13 января сообщалось о госпитализации в инфекционное отделение восьми детей в возрасте от 8 до 14 лет с признаками пищевого отравления. По предварительным данным, дети получили отравление в результате употребления пищи в муниципальном общеобразовательном учреждении "Кадетская школа".

По данным на 14 января, в лечебные учреждения района поступило 47 обращений за оказанием медицинской помощи по фактам отравлений, из них 39 несовершеннолетних, в том числе 23 человека госпитализировано.