Грузия получила первые американские противотанковые комплексы Javelin

Тбилиси получил от США первую партию переносных противотанковых комплексов Javelin, на поставку которых власти Грузии ранее заключили контракт с Пентагоном. Об этом заявил министр обороны страны Леван Изория.

"Системы Javelin находятся в безопасном месте", — передаёт РБК со ссылкой на сайт грузинского ведомства его слова, сказанные после встречи с американским послом в Тбилиси Яном Келли. Министр добавил, что уже в скором времени новые комплексы начнут осваиваться военнослужащими, которые пройдут соответствующий учебный курс.

Всего в Грузию будет поставлено противотанковых комплексов на $75 млн. Кроме того, Вашингтону предложено продать к этим комплексам 410 ракет, 72 прицельно-пусковые установки, 10 учебных комплексов и 70 зарядов для них. В свою очередь, американская сторона, согласно договору, обязуется обеспечить обслуживание систем Javelin, их транспортировку и предоставить другие сервисно-логистические услуги.

Цели таких закупок, по данным грузинского Минобороны, исключительно оборонительные.