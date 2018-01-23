Россия и Аргентина договорились о продолжении взаимодействия в рамках "Группы двадцати"

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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;
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Россия и Аргентина договорились о продолжении взаимодействия в рамках "Группы двадцати"
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Аргентина, флаг (2014) | Фото:1prime.ru

Россия и Аргентина договорились продолжать взаимодействие в рамках "Группы двадцати". Об этом говорится в совместном заявлении государств о стратегическом внешнеполитическом диалоге, пописанном по итогам встречи лидеров двух стран, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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Отметим, президент Аргентины Маурисио Макри 22-23 января посетил РФ с официальным визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Взаимодействие в рамках G20 будет осуществляться в том числе с целью продвижения приоритетных тем аргентинского председательства в объединении. В их числе - укрепление многосторонней торговой системы, реформа международной финансовой архитектуры, вопросы развития рынка труда в условиях технологических изменений и соответствующих вызовов в области образования, финансирование инфраструктуры путем расширения инвестиционного сотрудничества, а также поиск устойчивой продовольственной модели будущего. "Продвижение этих тем должно осуществляться с учетом принципов инклюзивности, открытости и недискриминации", - говорится в совместном заявлении.

На переговорах Путин и Макри обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, международной и региональной повестки дня. В частности главы государств отметили готовность к укреплению взаимоотношений в сфере военно-технического сотрудничества на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе.

"Главы государств отметили также стратегическое значение дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заявили о готовности содействовать укреплению связей между бизнес-сообществами обеих стран, развитию и расширению двусторонней торговли, повышению в ней доли продуктов с высокой добавленной стоимостью, а также поиску новых сфер приложения инвестиций, подтвердили настрой на наращивание сотрудничества в области энергетики, железнодорожной инфраструктуры, в горнодобывающей и агропромышленной отраслях, сфере медицинских технологий и так далее", - отмечается в заявлении.

Так, например, Путин предложил аргентинской стороне покупать отечественные ракетные двигатели. По итогам переговоров российский президент отметил, что Роскосмос "мог бы поделиться наработками по созданию космической техники, осуществлять поставки ракетных двигателей, которые являются абсолютно конкурентоспособными и до сих пор поставляются во многие страны мира, включая США, несмотря на все рестрикции", передает ТАСС.

Полный текст совместного заявления опубликован на официальном сайте Кремля.

Как сообщало Накануне.RU, в конце ноября прошлого года российский президент поговорил по телефону с аргентинским коллегой. В ходе разговора Путин высказал Макри слова поддержки в связи с ситуацией вокруг пропавшей субмарины "Сан Хуан" и предложил помощь России в розыске подлодки.

Другие новости по темам: Россия, Аргентина, Макри, Владимир Путин
23.01.2018 17:05 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:05 Екб


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Россия и Аргентина договорились о продолжении взаимодействия в рамках "Группы двадцати"
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