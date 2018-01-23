В Челябинске осудят бывшего полицейского и его знакомого за продажу наркотиков

В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД Вадима Суворова и его знакомого Федора Курдюкова.

27 сентября прошлого года в квартире одного из домов Ленинского района Челябинска Суворов и Курдюков продали психотропное вещество массой более 2 гр., после чего были задержаны сотрудниками полиции, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

"В квартире, где обвиняемыми было организовано незаконное производство наркотиков, было изъято более 15 грамм наркотических средств", - отметили в СК.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.