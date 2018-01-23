Le Monde: Шипулина заподозрили в нарушении антидопинговых правил

Французская газета объяснила решение МОК об отстранении от Олимпийских игр биатлониста Антона Шипулиан и шорт-трекиста Виктора Ана. По данным Le Monde, спортсмены не допущены к зимним играм в Пхёнчхане из-за нарушения антидопинговых правил.

Источник, близкий к расследованию Ричарда Макларена, сообщил французскому изданию, что допинг-пробы Шипулина и Ана, взятые во время Игр-2014 в Сочи, имеют следы вскрытия.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) следует инструкции, согласно которой допускаются только те спортсмены, не имеющие нарушений в антидопинговых правилах.

Ранее легендарный хоккеист Борис Михайлов заявил, что МОК не объясняет причины своих решений.

Напомним, список ведущих российских спортсменов, не допущенных до Игр, с утра обсуждается в СМИ. Отстранены Ан, Шипулин, Сергей Устюгов, биатлонисты Евгений Гараничев и Сергей Волков, хоккеисты Валерий Ничушкин и Михаил Науменков, а также две пары фигуристов из-за одного из партнеров в каждой - Ксении Столбовой и Ивана Букина. Это не полный список попавших под санкции спортсменов.