Жительницу Зауралья от смертельного ножевого ранения спас сотовый телефон

15 января в Щучье 30-летний местный житель напал с ножом на 23-летнюю девушку.

Утром злоумышленник дождался свою несостоявшуюся жертву и нанес удар ножом в сердце - девушка чудом не пострадала, лезвие сломалось о сотовый телефон, который находился в кармане куртки, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Девушка сумела убежать от нападавшего, злоумышленник также скрылся.

Известно, что расправиться с девушкой мужчина решил из-за ревности.

Нападавшего задержали 20 января, сейчас ему предъявлено обвинение, он находится под стражей. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.