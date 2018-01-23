Тигран Кеосаян назвал Магнитогорск "задницей мира"

Телеведущий Тигран Кеосаян в эфире субботней передачи на канале НТВ назвал Магнитогорск "задницей мира".

Кеосаян обсуждал высказывание американского президента Дональда Трампа о странах "третьего мира" - глава Белого дома говорил, что мигранты приезжают в США из "сраных дыр".

"Магнитогорск - задница мира, а не Гаити, как считает Трамп", - высказался в эфире Кеосаян.

Это не единственное оскорбительное высказывание в адрес уральских городов, произнесенное известными людьми за последнее время - как сообщало Накануне.RU, певец Шура, который находится на послеоперационной реабилитации в известной клинике травматологии и ортопедии имени академика Илизарова, назвал Курган "полным г***ном".