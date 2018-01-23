С госдолга Челябинской области списали обязательства по госгарантии на 8 млрд рублей для ЧТПЗ

Губернатор Борис Дубровский подписал постановление о списании с государственного долга Челябинской области долговых обязательств по государственной гарантии для ЧТПЗ. Соответствующий документ опубликован на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Госгарантия на 8 млрд рублей была выдана в обеспечение исполнения обязательств ЧТПЗ по покрытию кредиторской задолженности, возникшей в связи с несвоевременной оплатой стоимости поставленной принципалу продукции по дополнительным соглашениям к договорам поставки продукции ОАО "ММК" от 06 ноября 2012 г.

В документе отмечается, что гарантия будет списана в связи с истечением срока, на который она выдана.

Министру финансов области Андрею Пшеницыну поручено уменьшить объем государственного долга Челябинской области на сумму списания.

Напомним, госдолг Челябинской области снизился на 12,9 млрд рублей за счет уменьшения госгарантий и ликвидации банковских кредитов.