МОК не допустил до Олимпиады фигуристов Столбову и Букина

Международный олимпийский комитет не допустил до участия в Олимпиаде в Пхенчхане российских фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России со ссылкой на информацию Олимпийского комитета России (ОКР).

МОК принял такое решение без объяснения причин. В Федерации выразили возмущение такими действиями, отметив, что они напоминают "провокацию с целью вынудить российских спортсменов любым путем отказаться от участия в Играх".

"Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры", - говорится в заявлении ФФКР.

В Федерации также заявили о намерении незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам и отстаивать их честь и достоинство.

Отметим, фигуристка Ксения Столбова выступает в паре с Федором Климовым, а Иван Букин - в танцах на льду с партнершей Александрой Степановой. И Букин, и Столбова были включены в сборную на Олимпиаду по итогам прошедшего на минувшей неделе в Москве Чемпионата Европы, по итогам которого Столбова и Климов в паре получили "серебро" чемпионата, а Букин и Степанова в танцах на льду стали "бронзовыми" призерами.

Отметим, как сообщало Накануне.RU, ранее Олимпийский комитет России подтвердил, что такие спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов, отсутствуют в списке приглашенных участников Олимпиады-2018. Также лидеры сборной России по шорт-треку и конькобежному спорту, по предварительной официальной информации, не получили допуск на Олимпиаду в Пхенчхане-2018. Отстранение "чистых" спортсменов от Игр-2018 российские эксперты назвали "ополчением на Россию".