Cурьмяная компания продолжает судиться с думой свердловского города

В Свердловском областном суде состоялось заседание по иску Национальной сурьмяной компании к администрации Асбеста. Речь идет о строительстве в городе сурьмяного завода, против которого выступают местные жители. О состоявшемся судебном заседании Накануне.RU рассказала депутат городской думы Наталья Крылова.

Напомним, ранее речь шла о земельном участке. Местное градостроительное законодательство дума изменила в начале прошлого лета. Это должно было усложнить (остановить) процесс запуска сурьмяного завода. Сейчас же решение депутатов должен был пересмотреть суд. Дума городского округа также привлечена к судебному процессу. Однако, чего именно хочет сурьмяная компания в настоящее время не ясно.

"В заседании возник вопрос: что вы оспариваете? Они начали говорить, что какие-то нормативно-правовые акты нарушают их права, в том числе и процедурно. Они считают, что публичные слушания были проведены не должным образом, не так оповестили участников и так далее. Судья им несколько раз задавал вопрос: "Какое именно право нарушено?". Сначала они говорили, что сейчас не могут осуществлять деятельность - по сдаче помещений в аренду, но оказалось, что права не нарушены; потом они начали говорить, что нарушены будущие права по реконструкции производственных площадей с целью строительства сурьмяного завода... Во-первых, это будущие их права, а во-вторых, есть такая процедура: если вы хотите построить какой-то завод и вам нужно отклонение от установленных градостроительных норм, то вы с этим проектом завода приходите в орган местного самоуправления и презентуете себя, просите власти провести публичные слушания и изменить нормативы. Они этого не сделали, тем самым, их будущие права тоже не нарушены, они их не могут сформулировать", - рассказала народный избранник.

По словам Натальи Крыловой, истец в процессе неоднократно изменял свои требования, в том числе, и сегодня.

"Сейчас они считают, что наш градостроительный план нарушает их права. В связи с тем, что истец изменял требования суд предписал им (истцу) заблаговременно сформулировать свои исковые требования", - пояснила депутат.

"Что они хотят и в чем их права нарушены мы и суд так и не поняли", - добавила Наталья Крылова.

Как уточнили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, следующее судебное заседание состоится 14 февраля.

Напомним, корпорация Ротенберга купила землю для строительства сурьмяного завода в Асбесте. Местные жители выступили против. В августе этого года стало известно, что Фонд развития промышленности одобрил займ в 350 млн руб. на строительство.

Позже депутаты городской думы Асбеста проголосовали против проведения референдума о строительстве сурьмяного завода. В октябре Национальная сурьмяная компания обратилась в суд с требованием отменить решение гордумы.