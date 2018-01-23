Cурьмяная компания продолжает судиться с думой свердловского города

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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;
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Cурьмяная компания продолжает судиться с думой свердловского города
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Свердловском областном суде состоялось заседание по иску Национальной сурьмяной компании к администрации Асбеста. Речь идет о строительстве в городе сурьмяного завода, против которого выступают местные жители. О состоявшемся судебном заседании Накануне.RU рассказала депутат городской думы Наталья Крылова.

Напомним, ранее речь шла о земельном участке. Местное градостроительное законодательство дума изменила в начале прошлого лета. Это должно было усложнить (остановить) процесс запуска сурьмяного завода. Сейчас же решение депутатов должен был пересмотреть суд. Дума городского округа также привлечена к судебному процессу. Однако, чего именно хочет сурьмяная компания в настоящее время не ясно.

"В заседании возник вопрос: что вы оспариваете? Они начали говорить, что какие-то нормативно-правовые акты нарушают их права, в том числе и процедурно. Они считают, что публичные слушания были проведены не должным образом, не так оповестили участников и так далее. Судья им несколько раз задавал вопрос: "Какое именно право нарушено?". Сначала они говорили, что сейчас не могут осуществлять деятельность - по сдаче помещений в аренду, но оказалось, что права не нарушены; потом они начали говорить, что нарушены будущие права по реконструкции производственных площадей с целью строительства сурьмяного завода... Во-первых, это будущие их права, а во-вторых, есть такая процедура: если вы хотите построить какой-то завод и вам нужно отклонение от установленных градостроительных норм, то вы с этим проектом завода приходите в орган местного самоуправления и презентуете себя, просите власти провести публичные слушания и изменить нормативы. Они этого не сделали, тем самым, их будущие права тоже не нарушены, они их не могут сформулировать", - рассказала народный избранник.

суд, судебный процесс, Национальная сурьмяная компания(2018)|Фото: Наталья Крылова

суд, судебный процесс, Национальная сурьмяная компания(2018)|Фото:Наталья Крылова

суд, судебный процесс, Национальная сурьмяная компания(2018)|Фото:Наталья Крылова

По словам Натальи Крыловой, истец в процессе неоднократно изменял свои требования, в том числе, и сегодня.

"Сейчас они считают, что наш градостроительный план нарушает их права. В связи с тем, что истец изменял требования суд предписал им (истцу) заблаговременно сформулировать свои исковые требования", - пояснила депутат.

"Что они хотят и в чем их права нарушены мы и суд так и не поняли", - добавила Наталья Крылова.

Как уточнили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, следующее судебное заседание состоится 14 февраля.

Напомним, корпорация Ротенберга купила землю для строительства сурьмяного завода в Асбесте. Местные жители выступили против. В августе этого года стало известно, что Фонд развития промышленности одобрил займ в 350 млн руб. на строительство.

Позже депутаты городской думы Асбеста проголосовали против проведения референдума о строительстве сурьмяного завода. В октябре Национальная сурьмяная компания обратилась в суд с требованием отменить решение гордумы.

Другие новости по темам: суд, Национальная сурьмяная компания, городская дума
23.01.2018 16:25 Мск | Асбест | информационная служба Накануне.RU
18:25 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.12.2017 16:08 Мск
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Cурьмяная компания продолжает судиться с думой свердловского города
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