МОК не допустил до Олимпийских игр хоккеистов Ничушкина и Науменкова

Российские хоккеисты Валерий Ничушкин и Михаил Науменков не получили приглашения на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МОКе.

Оба спортсмена были включены в предварительный список сборной России по хоккею на Олимпиаду. Итоговый список игроков ФХР опубликует 25 января.

Оба хоккеиста выступают за московский ЦСКА.

Отметим, что Валерий Ничушкин начинал спортивную карьеру в хоккейном клубе "Трактор". Ничушкин выступал на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В четвертьфинале российская сборная уступила Финляндии.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Олимпийский комитет России подтвердил, что такие спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов, отсутствуют в списке приглашенных участников Олимпиады-2018.