Ялта уже готовится к туристическому сезону - в Алупке завершены работы по капитальному ремонту наружного освещения

На сегодняшний день в Алупке (входит в так называемую большую Ялту) установлено порядка 350 современных опор наружного освещения, заменено 600 новых светодиодных светильников, которые экономично потребляют электроэнергию и проложено около 23 километров новых кабельных линий, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснили Накануне.RU в отделе информационного обеспечения администрации города Ялта, на протяжении нескольких десятилетий в городе Алупка не ремонтировались сети наружного освещения.

Проектно-сметная документация по капитальному ремонту сетей наружного освещения была подготовлена в 2016 году, непосредственно к строительно-монтажным работам удалось приступить уже в 2017 году. На эти цели из муниципального бюджета было выделено порядка 19 миллионов рублей.

«На сегодняшний день наружное освещение восстановлено по 26 центральным улицам и переулками Алупки. И та работа, которая была проведена, уже имеет положительный отклик среди жителей нашего города», - рассказал руководитель Алупкинского территориального органа администрации города Ялта Илья Макаров.

Так, ремонтные работы были проведены по ул. Севастопольское шоссе, Ленина, Левитана, Сурикова, Западная, Ульяновых, Революции, Калинина, Ялтинская, Южнобережное шоссе, Дворцовое шоссе, Нагорная, 1 Мая и на других улицах.

Как рассказал начальник Алупкинского участка МКП «Горсвет» Вячеслав Башлыков, всего было установлено порядка 350 современных опор наружного освещения, заменено 600 новых светодиодных светильников, которые экономично потребляют электроэнергию и проложено около 23 километров новых кабельных линий.