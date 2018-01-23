Глава оренбургского Минлесхоза и три его заместителя уволены после фривольного клипа

Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и три его заместителя, ставшие героями видеоролика с мужским стриптизом, уволены.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации главы региона, сегодня указами губернатора Оренбургской области освобождены от занимаемых должностей Тонких и его заместители – Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов, Владимир Рябов.

Поводом послужило появившееся в Интернете видео с их участием. В ролике человек, похожий на министра лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких, и, возможно, его подчиненные сидят за рабочим столом, пьют пиво на фоне мешка с надписью "Бюджет". В ходе видео его участники переодеваются в исторических персонажей, пьют алкоголь и изображают импровизированный танец у шеста и мужской стриптиз.

"Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра, - прокомментировал ситуацию губернатор Юрий Берг. - Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих "артистов" позволяют им претендовать только на премию Дарвина".

Напомним, ранее общественный резонанс вызвала публикация видео с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации. На видео, которое распространилось в интернете, первокурсники в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцуют в общежитии учебного заведения под песню Бенни Бенасси "Satisfaction".

В ректорате училища такое творчество не одобрили: ректор учебного заведения Сергей Краснов назвал произошедшее из рук вон выходящим случаем и глумлением над отраслью.

Прокуратура проверила скандальное видео и установила, что курсанты не нарушали устав института и правила внутреннего распорядка.