Озвучены имена претендентов на премию для лидеров политики и бизнеса "Итоги года Урала и Сибири 2017"

Исследование в рамках премии "Итоги года Урала и Сибири 2017" выходит на финишную прямую. На сегодняшней пресс-конференции в свердловском Доме журналистов был озвучен шорт-лист номинантов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал исполнительный директор медиахолдинга "ФедералПресс" Олег Орлов, премия проводится уже в 11 раз. "Впервые она проводилась в 2006 году, тогда она носила скорее такой медийный характер, и в исследовании участвовало всего 30-40 экспертов. На текущий момент премия – это большое экспертное исследование, где выбираются лидеры в бизнесе и политике. Традиционно 10 номинаций лидеров в сфере бизнеса и 10 номинаций лидеров в сфере политики, а также спецноминации, которые каждый год выбираются в соответствии с текущей ситуацией в бизнесе и политике", – пояснил он.

Исследование в рамках премии Урала и Сибири "Итоги года-2017" длилось более двух месяцев. Опрошенные в два этапа эксперты в сфере экономики, политики, науки, государственного управления и общественных знаний сформировали лонг-лист, а затем шорт-лист номинантов.

Заключительный этап исследования начался на этой неделе. Победителей будет утверждать президиум экспертного совета, состоящий из более 20 экспертов федерального и окружного уровня, профессионально зарекомендовавших себя в сфере политической и экономической аналитики, госуправления, развития общественных связей. В этом году в состав президиума экспертного совета вошли, к примеру, экономист Михаил Делягин, директор департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов и многие другие.

Как отметил руководитель департамента исследований Института стратегических коммуникаций и социальных проектов Павел Шведов, цель премии – объединить регионы Уральского федерального округа в единое политическое и экономическое пространство, найти те проекты, которые имеют значение для УрФО и заметны в политической картине Российской Федерации.

Так, из 221 номинанта в шорт-листе премии 36 связаны со Свердловской областью. К примеру, в номинации "Дебют года" область представляют Дмитрий Ионин, ставший депутатом Государственной думы после того, как участвовал в выборах губернатора Свердловской области, заместитель председателя комитета по бюджету финансам и налогам Законодательного собрания региона Михаил Клименко, назначенный на должность министра здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. В номинации "Идеолог года" эксперты были единодушны – это первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов. В номинации "Лоббист года" представлен вице-премьер регионального правительства по стратегическому развитию территории Александр Высокинский. В номинации "Оратор года" эксперты отметили нескольких претендентов от Свердловской области – это Дмитрий Ионин, член Совета Федерации РФ Эдуард Россель. В номинации "Парламентарий года" от Свердловской области представлена как верхняя палата парламента – сенатор от региона Аркадий Чернецкий, так и нижняя – депутат Госдумы Андрей Альшевских. В номинации "Пиар-компания года" отмечена заявка Свердловской области на проведение Экспо-2025.

Также претенденты от Свердловской области вошли и в ряд номинаций раздела "Экономика". К примеру, в номинации "Сделка года" отдельно отмечен контракт НПО "Старт" (входит в ГК "Ростех") с концерном военно-воздушной обороны "Алмаз-Антей", стоимостью более 4 млрд руб. В номинации "Стартап года" эксперты отметили Дмитрия Гурьева – за первый в России венчурный фонд молодежных стартапов. А за "Менеджерский дебют года" – Александра Потапова, с марта 2017 года ставшего генеральным директором "Уралвагонзавода". Лучшим "Альянсом года" может быть признан Фонд святой Екатерины – за деятельность, направленную на поддержку самых масштабных мероприятий Свердловской области.

Ответственный секретарь Совета главных редакторов СМИ УрФО, генеральный директор РИА "Накануне.RU" Татьяна Николаева отметила, что с каждым годом премия набирает обороты, становясь все более авторитетным признанием результатов деятельности в разных сферах. Она также рассказала о специальной премии, победитель в которой станет известен непосредственно на церемонии вручения. По ее словам, освещение промышленной политики, донесение информации об этом до жителей региона оказалось приоритетным в выборе лауреата.

Руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин отметил: "Премия "Итоги года" – это для участников, если так можно выразиться, во многом в том числе и работа над ошибками. Если ваши проекты не попали в номинации – это значит, что их не увидели, значит, они или слишком маленькие, или о них плохо говорили, или мало говорили. Внимательный анализ итогов премии, в конечном итоге, я думаю, для всех будет полезен".

Церемония вручения старейшей в УрФО премии "Итоги года Урала и Сибири" традиционно проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО. В этом году церемония впервые состоится не в столице Урала и Уральского округа, а в столице Западной Сибири — Тюмени 26 января.