МОК отказал спортсменам из Югры и Прикамья в участии в Олимпиаде – 2018

Международный олимпийский комитет не стал приглашать на Игры в Пхенчхане двух биатлонистов, уроженца поселка Новоильский Нытвенского района Прикамья Евгения Гараничева и родившегося в Радужном Алексея Волкова, передает корреспондент Накануне.RU

"Приглашения не получили еще два биатлониста, которые участвовали в Олимпийских играх в Сочи. Это Алексей Волков и Евгений Гараничев", - сообщил ТАСС знакомый с ситуацией источник.

Волков выиграл в составе сборной России эстафету на Олимпиаде – 2014, в 2017 г. завоевал золото чемпионата мира. Лучший результат текущего сезона – 27 место в индивидуальной гонке в Рупольдинге. Гараничев стал бронзовым призером Игр – 2014 в индивидуальной гонке. Имеет также три золотые и две серебряные медали чемпионатов Европы. В нынешнем сезоне участвовал в 11 гонках Кубка мира, лучший результат – 19 место в спринтерской гонке в Анси.

Напомним, это уже не первый случай невнимания к российским спортсменам. Олимпийский комитет России (ОКР) подтвердил, что не допущен к участию в Играх – 2018 выступающий за сборную России шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан. Также в списке российских спортсменов, которых МОК готов пригласить на Игры 2018 года, отсутствуют ведущие биатлонист и лыжник сборной страны Антон Шипулин и Сергей Устюгов. Не попали туда почти полный состав женской и мужской сборных по конькобежному спорту и шорт-треку. По предварительным данным, МОК отклонил заявки неоднократных чемпионов мира по конькобежному спорту Дениса Юскова, Павла Кулижникова.