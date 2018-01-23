Верховная рада может разрешить чиновникам незаконно обогащаться

Верховная рада рассмотрит законопроект о легализации незаконного обогащения чиновников. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Законопроектом депутаты хотят отменить полагающуюся сейчас уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение, т.е. за приобретение или передачу другим лицам имущества, происхождение которого они не могут объяснить. Предполагается закрепить ответственность только за незаконное приобретение имущества. Сейчас чиновнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет за приобретение имущества, стоимость которого не соответствует официальным доходам его семьи.

"Приобретение государственными чиновниками автомобилей и квартир, которые стоят в сотни раз больше их официального заработка, если это сделано официально, скажем, в автосалоне, не будет предусматривать уголовной ответственности", - подчеркнула руководитель юридического отдела ЦПК Елена Щербан.

В ЦПК считают, что принятие этого законопроекта приведет к закрытию сотен громких уголовных дел.

Отметим, что уголовную ответственность на Украине за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС и МВФ. В конце 2016 года "Transparency International" признала Украину самой коррумпированной страной в Европе.