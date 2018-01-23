На севере Москвы горит объект строящегося метро

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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;
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На севере Москвы горит объект строящегося метро
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мчс пожарные (2016) | Фото: Накануне.ru

На севере Москвы горит объект строящегося метро, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщается, что возгорание произошло на территории помещения метростроя на улице Яблочкова 49б.

По предварительной информации, в сооружении происходит открытое горение утеплителя на площади около 100 кв. метров. По другим данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Очевидцы указывают, что едкий дым распространяется на жилые дома, находящиеся вблизи очага возгорания.

Как отметил источник, людей в здании нет, ведутся работы по ликвидации пожара.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, сообщение о пожаре по адресу: ул. Яблочкова, д.49Б (СВАО, Бутырский), поступило в 14.28. "По прибытии пожарно-спасательными подразделениями обнаружено открытое горение на площади 90 м2 временного сооружения на территории стройки. Производится разведка и тушение. Информации о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении ведомства.

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23.01.2018 15:36 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:36 Екб


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На севере Москвы горит объект строящегося метро
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