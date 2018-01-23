На севере Москвы горит объект строящегося метро, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщается, что возгорание произошло на территории помещения метростроя на улице Яблочкова 49б.

По предварительной информации, в сооружении происходит открытое горение утеплителя на площади около 100 кв. метров. По другим данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Очевидцы указывают, что едкий дым распространяется на жилые дома, находящиеся вблизи очага возгорания.

Как отметил источник, людей в здании нет, ведутся работы по ликвидации пожара.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, сообщение о пожаре по адресу: ул. Яблочкова, д.49Б (СВАО, Бутырский), поступило в 14.28. "По прибытии пожарно-спасательными подразделениями обнаружено открытое горение на площади 90 м2 временного сооружения на территории стройки. Производится разведка и тушение. Информации о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении ведомства.