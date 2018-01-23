Первая семья Зауралья подала документы на получение ежемесячной выплаты при рождении первенца

В Курганской области первая семья подала документы на получение ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка - эта программа заработала в России с 1 января этого года после соответствующего распоряжения президента страны Владимира Путина.

Такая выплата назначается лишь тем семьям, доход которых не превышает полуторакратную величину МРОТ, установленную в Зауралье за второй квартал прошлого года, сообщили Накануне.RU в правительстве Курганской области.

Зауральским семьям будут оказывать поддержку в виде выплаты лишь в том случае, если средний доход на одного человека не превышает 15 тыс. 642 рубля. Студенты из Каргапольского района стали молодыми родителями 9 января - им каждый месяц будет приходить 10 тыс. 217 рублей.

"Семьи при рождении первого ребёнка в Курганской области при выполнении всех условий и наличии всех документов могут рассчитывать на сумму в размере 10 тыс. 217 рублей. Эта сумма будет выплачиваться вместе с остальными положенными государством пособиями", - добавили в правительстве.