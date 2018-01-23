Лавров спросил у агентства Bloomberg, чем именно он болеет

Министр иностранных дел Сергей Лавров после вопроса журналиста Bloomberg пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о возможной болезни главы МИД России сам поинтересовался у агентства, чем же он болеет.

Об этом в Facebook сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. По ее словам, утром во вторник во время регулярного брифинга Пескова журналист Bloomberg задал вопрос о состоянии здоровья Лаврова со ссылкой на некие слухи. "Лавров попросил уточнить у Bloomberg, чем он болеет, - сообщила Захарова. - Агентство Bloomberg, вы не поверите, ответило, что опирается на слухи и интересовалось здоровьем министра не у него самого, а в Кремле в контексте перестановок в правительстве после выборов".

"Сильно, да? Урок нам всем, как они работают - любая ложь идет в дело для достижения цели, - обратила внимание официальный представитель МИД. - Какова цель? Хороший вопрос".

Песков, отвечая на вопрос Bloomberg, посоветовал не волноваться: "Все у нас нормально!". При этом он добавил, что не обладает информацией о проблемах со здоровьем министра.

Отметим, недавно Пескову пришлось в очередной раз отвечать на вопрос о здоровье Владимира Путина.