Тягнибок предложил объявить весь советский период "оккупацией"

Лидер украинской нацистской партии "Свобода" Олег Тягнибок призвал объявить все 70 лет нахождения УССР в составе СССР "оккупацией". Об этом он заявил, выступая на берегу реки Збруч по случаю "дня соборности", передает корреспондент Накануне.RU.

"Нам нужно в законе определить, и наши депутаты это подали, что Украина была оккупирована Советской Россией, которая потом, с декабря 1922 года, стала называться Союзом Советских Социалистических Республик. В конституции это должно быть зафиксировано", - сказал он.

По его словам, нынешняя Украина не является наследницей УССР. Вопрос же о территориях, переданных УССР в период ее нахождения в составе СССР, Тягнибок обошел стороной.

Напомним, год назад он решил развалить "Московскую империю" на 30 государств.