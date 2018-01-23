В Китае отреагировали на ракетные испытания Индии

После недавних испытаний индийской ракеты "Агни-5", способной доставить ядерный заряд до любой точки КНР, в Китае впервые продемонстрировали радары ПРО.

Как сообщает портал China.com, он позволяет обнаружить места пуска ракет на всей территории Индийского субконтинента. Специально, чтобы прикрыть это направление, радар размещён на одной из баз в северо-западном Китае.

Радар работает в X-диапазоне, информация с него будет передаваться на систему ПРО "Хунци-19", которая является китайским аналогом американского THAAD. "Хунци 19" испытывалась в 2010 и 2013 гг.

Китайские СМИ сообщали также об испытаниях системы ПРО нового поколения, однако её тип не уточнялся.