В Китае отреагировали на ракетные испытания Индии

После недавних испытаний индийской ракеты "Агни-5", способной доставить ядерный заряд до любой точки КНР, в Китае впервые продемонстрировали радары ПРО.
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Как сообщает портал China.com, он позволяет обнаружить места пуска ракет на всей территории Индийского субконтинента. Специально, чтобы прикрыть это направление, радар размещён на одной из баз в северо-западном Китае.
Радар работает в X-диапазоне, информация с него будет передаваться на систему ПРО "Хунци-19", которая является китайским аналогом американского THAAD. "Хунци 19" испытывалась в 2010 и 2013 гг.
Китайские СМИ сообщали также об испытаниях системы ПРО нового поколения, однако её тип не уточнялся.