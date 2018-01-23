Профсоюз Тимирязевки выступил против увольнения декана Соловьева

Профсоюз Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева выступил против увольнение декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева. Копия заявления профкома размещена в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Профсоюз направил обращение исполняющей обязанности ректора Тимирязевки Галине Золиной еще в конце прошлого года, когда Александр Соловьев получил очередной выговор и оказался на грани увольнения.

"Профсоюзный комитет не согласен с увольнением данного работника по следующим мотивам. Расторжение контракта с Александром Соловьевым приведет к репутационным потерям университета. Соловьев является не только уважаемым преподавателем, но и видным общественным деятелем и ученым, действующим не только во имя престижа университета, но и вносящим вклад в защиту интересов РФ. При составлении мотивированного мнения члены профсоюзного комитета на заседании 28 декабря 2017 г. в количестве 16 человек единогласно выступили против проекта приказа о прекращении трудового договора с Соловьевым", - сказано в обращении, подписанном председателем профкома.

Напомним, 16 января декан факультет агрономии и биотехнологии Александр Соловьев был уволен с формулировкой – "за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей", а вслед за ним и его заместители.

Известно, что Александр Соловьев, его заместители Ольга Щуклина и Игорь Заверткин участвовали в подготовке митинга против продажи опытных полей академии и критически высказывались о деятельности руководства вуза. Поэтому истинные причины увольнения, уверен бывший декан факультета, состоят не в заботе о развитии университета, а в "устранении инакомыслящих людей".

Добавим, что сегодня у здания ректората вуза и Минсельхоза прошли одиночные пикеты "против политики нынешней администрации "РГАУ-МСХА им.Тимирязева".