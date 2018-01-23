Борис Дубровский и Юрий Пономарев обсудили проблемы обманутых дольщиков и экологию

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев и губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудили проблемы обманутых дольщиков, наличие в регионе долгов по заработной плате и решение экологических проблем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Юрий Пономарев отметил, что в 2017 году удалось добиться ощутимой положительной динамики в сфере защиты трудовых и жилищных прав граждан. "В результате комплексных мероприятий, проведенных прокурорами вместе с региональными органами власти, по итогам 2017 года в области погашены долги по зарплате на предприятиях и в организациях различных форм собственности в сумме свыше 500 млн рублей", - подчеркнул он.

Глава области рассказал о принимаемых мерах по решению проблем обманутых дольщиков. Так, в 2018 году "Гринфлайт" сдаст последние дома в микрорайоне "Академ Riverside". "Текущий год – последний, когда проблема этого жилищного комплекса будет стоять на повестке дня", – подчеркнул губернатор. Также проводятся мероприятия по защите законных интересов участников строительства ЖК "Чурилово Lake-City" и иных объектов.

Юрий Пономарев заявил, что в отношении недобросовестных застройщиков будут применяться самые жесткие и решительные меры.

Борис Дубровский в очередной раз заявил о необходимости отказаться от системы долевого строительства в ее нынешнем виде.

Также стороны обсудили вопросы экологии.

"На Урале экологические проблемы существуют. Конечно, есть положительная динамика между тем, что было раньше, и что есть сейчас. Тем не менее, в этом вопросе необходимо приложить еще больше совместных усилий", – заявил заместитель генерального прокурора РФ.

В свою очередь Борис Дубровский подчеркнул, что власти области продолжат реализацию политики по созданию комфортных и безопасных условий жизни граждан, и в этом вопросе благоприятная экология является приоритетом, добавив, что и крупные промышленные предприятия региона "теперь это отчетливо понимают".