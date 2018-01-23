Жительница Ямала получила "условку" за то, что год истязала сына

32-летняя горожанка Тарко-Сале наказана за многомесячные истязания своего 11-летнего сына. Ранее ее ограничили в правах на ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

Согласно приговору суда, она получила четыре года и три месяца условно. Испытательный срок – четыре с половиной года.

Напомним, 4 октября 2017 г. в полицию Тарко-Сале обратилась местный педагог. Она рассказала, что ее 11-летний ученик стал жертвой домашнего насилия. Как вскоре выяснилось, мать причиняла сыну физические и нравственные страдания с декабря 2016 по октябрь 2017 гг. Позже стало известно, что она злоупотребляет спиртным, ранее привлекалась к "административке". После того, как об издевательствах стало известно, мальчика изъяли из семьи и поместили в социальный приют. Мать ограничили в правах. Сейчас ребенок живет с законным представителем.