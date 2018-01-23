Землетрясение на Аляске вызвало 10-метровые волны: жителей призвали эвакуироваться

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло у берегов Аляски (США), жителям рекомендовано переместиться дальше от побережья в связи с угрозой цунами.

Землетрясение произошло во вторник в 20:32 по сахалинскому времени (12:32 по Москве), эпицентр находился в заливе Аляска.

Американский Центр предупреждения цунами распространил сообщение о возможном образовании волн, которое было передано на западное побережье США и Канады. Близ эпицентра толчков были отмечены волны высотой около 10 м.

Эвакуироваться граждан также призвали власти острова Кадьяк, расположенного у южного побережья Аляски, передает "Интерфакс".