В Малайзии приступили к новой операции по поиску исчезнувшего в марте 2014 года МН 370

В Малайзии приступили к новой операции по поиску исчезнувшего в марте 2014 года воздушного судна МН 370. Об этом говорится в заявлении управления гражданской авиации страны, опубликованном в Twitter.

Поиск начался в новой зоне. Судно Seabed Constructor прибыло к месту поиска и приступило к операции. На борту судна находятся два офицера военно-морского флота Малайзии в качестве представителей правительства страны.

Так, 22 января в 0.55 местного времени на воду спущен первый автономный подводный аппарат. Операция проводится совместно с американской компанией Ocean Infinity, контракт с которой правительство Малайзии заключило 10 января, поиски продолжатся в течение 90 дней.

Msia Transport Minister Liow said the search for #MH370 has begun in the new search area. On board vessel Seabed Constructor , 2 Msian navy officers as govt representatives pic.twitter.com/tGVKV0UpGA — Melissa Goh (@MelGohCNA) 23 января 2018 г.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, конечная точка рейса МН 370, вылетевшего из Куала-Лумпура, но не добравшегося до Пекина, остаётся загадкой уже почти четыре года. До сих пор была широко распространена версия о приводнении самолета. Однако ранее китайские СМИ опровергли гипотезу о том, что капитан затопил свой лайнер неповреждённым.