Курганцы согласились с певцом Шурой, который назвал город "полным г***ном"

На пресс-конференции в клинике имени Илизарова в Кургане известный российский певец Шура (настоящее имя - Александр Медведев) назвал город "полным г***ном".

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После появления такой информации в сетях оскорбительные высказывания артиста о городе поддержали и сами курганцы.

"Каждый знает, что наш городочек - г***но полное, в плане социальной сферы, дорог, состояния многих домов, мусора. Далее он свою фразу поясняет, и очень хвалит жителей. Игра на контрасте, отличный дипломатический приём. Да он и не дипломат, а довольно эпатажный артист", - пишет пользователь Александр в группе "Курган Live" в соцсети "Вконтакте".

"Городок наш преображается только в период цветения и зеленения, а также после снежочка. Все остальное время для самих горожан и тем более приезжих "серое унылое оно самое", - пишет пользователь Анжела.

Известный курганский блогер Дмитрий Хапов не согласился с мнением большинства.

"Г***но, а однако лечиться сюда приехал. Мог бы хоть маленько уважения иметь к тому месту, где его избавили от многолетней боли", - написал Дмитрий.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Шура впервые приехал в клинику Илизарова в октябре прошлого года - именно тогда стало известно, что известный артист будет делать в Кургане операцию. В медучреждении он пробудет до 1 марта.