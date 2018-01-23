В Екатеринбурге исчезла табличка в честь Колчака

В Екатеринбурге демонтирована табличка белому адмиралу Александру Колчаку, размещавшаяся на доме по ул. Февральской революции 9, где располагается кафе-музей "Демидов".

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Ранее свердловские активисты, после скандала с установкой доски Колчаку в Петербурге, просили прокуратуру и в уральской столице проверить законность установки таблички человеку, официально признанному военным преступником. На это в надзорном ведомстве заявили, что доска не является мемориальной и нигде не зарегистрирована.

4 ноября прошлого года неизвестные нанесли по табличке удар тяжёлым предметом, от которого она раскололась и упала, позже её фрагменты были водружены обратно.

Однако в настоящее время памятный знак вновь исчез со стены дома по ул. Февральской революции 9, передает корреспондент Накануне.RU.

Причины этого пока неизвестны, получить оперативный комментарий в "Демидове" не удалось.