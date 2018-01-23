В России усилилась поляризация регионов по доходам и инвестициям

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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;
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В России усилилась поляризация регионов по доходам и инвестициям
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рубль, деньги (2015) | Фото: tvc.ru

Социально-экономическое положение российских регионов в 2017 г. несколько улучшилось, но вместе с тем усилилась поляризация территорий по объемам инвестиций. Такой вывод сделали эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в новом выпуске мониторинга экономической ситуации в России. В большинстве регионов зафиксировано снижение реальных доходов населения, снижается рост промышленности, что, по мнению экспертов, приводит к еще одной неприятной для России тенденции - "утечки" высококвалифицированных кадров за рубеж, передает корреспондент Накануне.RU.
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В январе-ноябре 2017 г. рост промышленности замедлился до 1,2%, в обрабатывающих отраслях он составил всего лишь 0,4%. Количество регионов со спадом промышленного производства сократилось до 15. Наибольший спад зафиксирован в Республике Бурятия (-14%) и в Чукотском автономном округе (-7%). Самые высокие темпы роста показали регионы обрабатывающей промышленности со значительной долей ВПК или восстанавливающегося автопрома. Промпроизводство увеличилось в главном регионе добычи газа – Ямало-Ненецком автономном округе (10%), а также в газодобывающей Астраханской области (32%).

В обрабатывающей промышленности спад наблюдался в 14 регионах, что нетипично для России: как правило, география спада в обработке выше, чем в среднем по промышленности. По оценкам экспертов, это связано с осенним снижением производства в добывающих отраслях, прежде всего в нефтяной, при более стабильной ситуации в обрабатывающих.

Усиление поляризаций территорий прокомментировал Накануне.RU руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин, не принимавший участия в подготовке доклада.

"Либеральная политика банка России и правительства Медведева строится на блокировании развития и создании искусственного денежного голода. Соответственно, те регионы, у которых есть источник денег, в первую очередь связанный с экспортом сырья, развиваются успешно. А все остальные проваливаются еще больше. Плюс когда минфин создает искусственный бюджетный кризис в регионах, то разрыв между ними усугубляется. Если у региона есть отрасли, которые способны развиваться вопреки политике Медведева, то этот регион улучшает свою ситуацию, а остальные ухудшают. Нужно заниматься развитием, а не компенсировать статистические показатели. Нужно обеспечить людям нормальную жизнь в любом месте РФ, вне зависимости от субъекта. И для этого нужны инвестиции прежде всего в инфраструктуру. А наше государство это игнорирует", - отметил он.

Инвестиции за три квартала 2017 г. выросли на 4,2%. Максимальными темпами роста по-прежнему выделялись геополитически приоритетные регионы – Республика Крым (рост в 4,2 раза) и Севастополь (в 2,4 раза). Доля бюджетных инвестиций в общем объеме Крыму превышает 80%, бизнес туда не идет. Составители доклада отмечают, что общий рост инвестиций обеспечен за счет Москвы (11,5% всех инвестиций) и нефтегазодобывающих регионов (ХМАО и Ямал - 15%), куда приходит бизнес.

Независимый экономист Александр Одинцов поясняет, что в советское время таких диспропорций не было, потому что были заводы и люди там работали, были колхозы, совхозы - везде люди были заняты. "А сейчас в регионах промышленные предприятия находятся непонятно в каком состоянии? Это связано с политикой Центробанк", - уверен Александр Одинцов.

Согласно исследованию РАНХиГС, доходы населения сокращались в большинстве регионов. За январь-октябрь прошлого года доходы россиян уменьшились на 0,8%. По оценкам аналитиков, в начале 2018 г. в связи с индексацией зарплат бюджетников и пенсий возможен рост доходов, однако он вряд ли будет существенным.

Эксперты отмечают, что спад реальных доходов перестал быть всеобщим, в январе-октябре они выросли в 16 регионах, сильнее всего – в Республике Крым (14%), медленнее – в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестане, на Алтае и в Амурской области (на 3–5%).

Кроме того, в России сохраняется тенденция "утечки" высококвалифицированных кадров за рубеж, одновременно в страну приезжают мигранты, менее образованные, чем их соотечественники. Привлечь большое количество мигрантов с высшим образованием Россия не смогла. За шесть лет работу в качестве таких специалистов получили только 151 тыс. иностранцев.

Из России за последние годы в развитые страны эмигрировало около 100 тыс. человек, из них 40% имели высшее образование. Уезжают они, в том числе, чтобы продолжить образование в магистратуре или аспирантуре. Примерно треть уехавших за рубеж россиян не намерены возвращаться в Россию, около 15% готовы вернуться в случае интересного предложения на рынке труда и примерно половина готовы вернуться.

Эксперты отмечают, что потеря кадров также связана с расслоением территорий. Хорошо оплачиваемые рабочие места для интеллектуалов обеспечивает Москва, но и там уже недостаточно большое количество предложений. Именно поэтому молодежь предпочитает уезжать, в поисках новых возможностей.

Другие новости по темам: сырьевая политика, Социально-экономическое положение, поляризация территорий, инвестиции РАНХиГС
23.01.2018 21:31 Мск | Москва | Ксения Теплякова
23:31 Екб


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В России усилилась поляризация регионов по доходам и инвестициям
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