В Воронежской области пьяный депутат избил полицейского. Народному избраннику грозит до пяти лет тюрьмы

В Воронежской области депутат предстанет перед судом за применение насилия к полицейскому.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, прокурор Кантемировского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Совета народных депутатов Смаглеевского сельского поселения 45-летнего Виктора Цымбалова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, в декабре 2017 года в здании "Почта России" села Смаглеевка Цымбалов умышленно несколько раз ударил ногами сотрудника отдела МВД России по Кантемировскому району. Депутат хватал полицейского за форменное обмундирование, толкал его, повредил нагрудный карман куртки и крепление кобуры. При этом отмечается, что народный избранник был пьян. Депутата задержали и доставили в районный отдел полиции.

Теперь дальнейшую судьбу хулигана-парламентария будет решать Кантемировский районный суд. По данной статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы.