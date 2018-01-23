ОМК и "Евраз" доказали демпинг со стороны украинского производителя колес

Для украинского производителя железнодорожных колес компании "Интерпайп" может быть установлена антидемпинговая пошлина в размере 34,22% в отношении стальных цельнокатных колес. Расследование провела Евразийская экономическая комиссия по заявлению "Выксунского металлургического завода" (входит в ОМК) и НТМК (входит в группу компаний ЕВРАЗ), передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе расследования выяснилось, что введенная в 2016 г. антидемпинговая мера 4,75% оказалась недостаточна для устранения занижения цены украинским производителем. После ее введения темпы роста роста импорта колес с Украины превышали темпы роста рынка ЕАЭС в 3,4 раза (47,4% и 14,1% соответственно).

В 2013 -2016 гг. на долю ВМЗ и НТМК приходилось 97% выпуска колес в ЕАЭС. При этом 99,5% импорта продукции в регион осуществляла украинская компания.

Департамент ЕЭК проверил стоимость украинских колес для внутреннего рынка. Но сам "Интерпайп" предоставил недостоверные сведения о цене реализации. Также недостоверными признаны сведения о фактически понесенных компанией ПАО "Интерпайп НТЗ" транспортных расходах при продажах колес на внутренний рынок Украины. В результате "Интерпайп" признан несотрудничающей стороной и определение нормальной стоимости и демпинговой маржи по поставкам его колес в ЕАЭС осуществлено на основании имеющейся в распоряжении ЕЭК информации.

Проверка показала, что антидемпинговая мера не оказала ожидаемого влияния на цену колес с Украины. В 2016 г. без учета пошлины она снизилась на 11,1% в долларовом выражении и на 1,9 % - в рублевом. В предыдущие годы "Интерпайп" опускал цену на 24% и 30%. Демпинг с украинской стороны привел к снижению цены на колеса производителей ЕАЭС.

Решение о введении пошлины в размере 34,22% должно быть принято в течение полутора месяцев. Меру поддержала ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь"

"С 2012 г. российские производители колес инвестировали значительные средства в размере 3,3 млрд. руб. в производство для удовлетворения возросшего потребления, расширения ассортимента, в том числе, выпуска инновационных и высокоскоростных колес, а также для удовлетворения постоянно растущих требований потребителей к качеству продукции. Кроме того, с крупнейшими потребителями колес (РЖД, УВЗ и др.) у отечественных производителей существуют долгосрочные контракты. Украинская компания "Интерпайп" на протяжении многих лет применяет практики недобросовестной конкуренции как на рынке ЕАЭС, так и на рынках третьих стран, например в США и ЕС. Это касается поставок различных видов труб, что было неоднократно доказано в различных юрисдикциях, в том числе и ЕЭКом. Факт демпинга был доказан в рамках первоначального антидемпингового расследования по колесам (4,75%) в 2015 г. Тот факт, что компания "Интерпайп" не прошла проверку данных, предоставленных в рамках ответа на вопросник, подтверждает тезис о том, что на наш взгляд, эта компания последовательно вводила орган, проводящий расследования в заблуждение, фальсифицировала данные для того, чтобы скрыть уровень реального демпинга при поставках на территорию ЕАЭС, причем не только в расследованиях по колесам", - отметили в ассоциации.