Керимов вернулся во Францию после поездки в Россию

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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;
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Керимов вернулся во Францию после поездки в Россию
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Сулейман Керимов (2017) | Фото: ntv.ru

Сенатор Сулейман Керимов после поездки в Россию вернулся во Францию, где ему предъявлены обвинения в отмывании денег. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
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Как отмечается, член Совета Федерации покинул РФ в понедельник, во время поездки в Россию Керимоввстретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Напомним, в январе Керимову было разрешено посетить Россию на три дня, чтобы он мог увидеться со своим больным родственником. Сенатор покинул Францию 19 января.

Как сообщало Накануне.RU, член Совфеда от республики Дагестан 20 ноября был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 23 ноября суд постановил освободитьроссийского предпринимателя под залог в €5 млн. Позже апелляционный суд города Экс-ан-Прованс увеличил сумму залога с 5 млн до 40 млн евро.

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23.01.2018 14:28 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:28 Екб


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Керимов вернулся во Францию после поездки в Россию
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