Керимов вернулся во Францию после поездки в Россию

Сенатор Сулейман Керимов после поездки в Россию вернулся во Францию, где ему предъявлены обвинения в отмывании денег. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, член Совета Федерации покинул РФ в понедельник, во время поездки в Россию Керимоввстретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Напомним, в январе Керимову было разрешено посетить Россию на три дня, чтобы он мог увидеться со своим больным родственником. Сенатор покинул Францию 19 января.

Как сообщало Накануне.RU, член Совфеда от республики Дагестан 20 ноября был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 23 ноября суд постановил освободитьроссийского предпринимателя под залог в €5 млн. Позже апелляционный суд города Экс-ан-Прованс увеличил сумму залога с 5 млн до 40 млн евро.